زيت الزيتون صديقك في الصيف.. يزيل المكياج ويحارب التجاعيد

زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية المفيدة لجمالك والتي يجب ألا تستغني عنها على تسريحة غرفة نومك وداخل مطبخك، فهو يستخدم في المطبخ عند إعداد وجبات صحية لأطفالك وأسرتك، كما أنه يدخل في عمل العديد من الماسكات الطبيعية للبشرة والشعر، فمع دخول فصل الصيف وزيادة العرق وارتفاع درجات الحرارة، والأتربة الضارة لبشرتك، يمكنك استخدام زيت الزيتون في استخدامات متعددة، منها..

1- استخدمي زيت الزيتون كغسول طبيعي لبشرتك، فهو منظف قوي وطبيعي للتخلص من الأوساخ الموجودة على بشرتك، كل ما عليك هو عمل خلطة طبيعية بملعقة عسل نحل وملعقة زيت زيتون وبيضة، امزجي الخليط وضعيه على وجهك 10 دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

2- زيت الزيتون خير صديق لك في الصيف، فهو يحتوي على فيتامين E، لذلك يساعد على محاربة التجاعيد والشيخوخة، ويهدئ من حروق البشرة الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة في الصيف والتعرض لأشعة الشمس.

3- إزالة المكياج من الأمور الهامة للحفاظ على بشرتك وحمايتها من التجاعيد والحبوب، كل ما عليكِ هو استخدام زيت الزيتون وبل قطنة بالقليل منه ومسح الوجه بها، اعرفي من هنا طرق أخرى لإزالة المكياج.

4- زيت الزيتون مرطب طبيعي رائع للبشرة الجافة، فهو يساعدك في التخلص من خشونة الجلد، لذلك يمكن استخدامه للتخلص من خشونة الركبة والكوع، بلي قطنة بقطرات منه واستخدميه وستلاحظين النتيجة، واتبعي أيضًا ماسكات طبيعية من هنا لجمال بشرتك.

6- الهالات السوداء والتجاعيد تزعجك، الحل بسيط فزيت الزيتون يحارب التجاعيد ويعمل على تنشيط الدورة الدموية وزيادة تدفق الدم في البشرة مما يمنحها الحيوية، ادهني المنطقة المحيطة بالعين بالزيت قبل النوم وانتظمي على هذه الخطوة وستلاحظين الفرق بعد أسبوع، حاربي الهالات السوداء بالوصفات الطبيعية..

7-تخلصي من تشقق الشفاه بزيت الزيتون، ضعي القليل منه على شفايفك، فهو حل مثالي وغير مكلف، ويخلصك بسهولة من تشقق وجفاف الشفاه، واعرفي وصفات أخرى من هنا لحماية شفايفك من التشقق.

8- استخدمي زيت الزيتون لتقوية الرموش، ادهني رموشك بالقليل منه، من خلال استخدام أي فرشاة ماسكارا قديمة، ثم اغسلي رموشك في الصباح وستشاهدين الفرق بعد أسبوع على الأقل من المواظبة، وهنا هتلاقي وصفات كتير تساعدك على تطويل رموشك.

9- يمكنك استخدام زيت الزيتون قبل عملية إزالة الشعر، كبديل لكريم الحلاقة، فهو من الطرق الطبيعية التي يمكنك استخدامها بديلًا لكريم الحلاقة، واستبدلي كريم الحلاقة بوصفات طبيعية في البيت.

10- إذا رغبتِ في تقوية أظافرك، استخدمي زيت الزيتون يوميا بوضع قطرات منه على أظافرك، فهذه الخطوة تمنع تكسر الأظافر وتقويها.

بهذه الوصفات استخدمي زيت الزيتون للتخلص من مشاكل البشرة خلال فصل الصيف، كما يمكنك استخدامه في العديد من وصفات الشعر لمنع تساقطه، سنتحدث عنها لاحقا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا