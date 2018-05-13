الاتفاق على ميثاق السلم الاجتماعي بين تاورغاء ومصراتة

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف رئيس المجلس المحلي لمدينة تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، أنه تم اليوم الأحد، التوافق علي ميثاق “السلم الاجتماعي” بين مدينتي تاورغاء ومصراته.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بالمجلس المحلي تاورغاء المكلف، عبدالرزاق قاسم، أنه “سيتم خلال الأيام القريبة القادمة التوقيع على الميثاق والتصديق من المجلسين المحلي والبلدي للمدينتين، بحضور العديد من القبائل والمدن الليبية، كما سيتم التنسيق بين المجلسين والمنطقة العسكرية الوسطي بشأن اتخاذ الإجراءات لعودة الأهالي لمدينة تاورغاء”.

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