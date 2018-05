المتوسط:

أقر البرلمان البحريني اليوم الأحد مشروع قانون يمنع أعضاء جماعات المعارضة المنحلة من الترشح في الانتخابات، وذلك في أحدث خطوة ضمن حملة تستهدف المعارضة قبيل الاقتراع البرلماني هذا العام، ولا يزال يتعين أن يوقع الملك على المشروع، الذي كان حظي بموافقة مجلس النواب، كي يصبح قانونا.

وحلت المحاكم في البحرين العام الماضي جمعيتي الوفاق والعمل الوطني الديمقراطي (وعد)، متهمة إياهما بالمساعدة في إثارة العنف والإرهاب.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن مجلس الشورى، الغرفة العليا في البرلمان، أقر مسودة القانون التي تحظر على زعماء وأعضاء الجمعيات السياسية التي حلها القضاء الترشح في الانتخابات ”لمخالفتها الجسيمة لأحكام الدستور وقوانين المملكة“.

وتطالب كل من الوفاق، التي لها صلات قوية بأغلبية البلاد الشيعية، ووعد، والتي تعد حركة علمانية، بإصلاحات اجتماعية وسياسية في المملكة التي يحكمها السنة.

وانتقد علي الأسود، وهو عضو سابق في البرلمان عن الوفاق، هذا الإجراء قائلا إنه محاولة لإخماد أي معارضة في البلاد.

The post البرلمان البحريني يقر بمنع “المعارضة” من الترشح بالانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية