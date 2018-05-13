ننشر بيان قبائل التبو و الذى يطالب بـتفعيل مؤسسات الدولة في الجنوب الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

طالبت قبائل التبو بالجنوب الليبي بـ”ضرورة تفعيل دور الجيش الليبي بعودة كل منتسيبه إلى وحداتهم العسكرية، وبسط الأمن في مناطق الجنوب بشكل عام وسبها بشكل خاص، وتمكين المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها بالاضطلاع بمهامها الأمنية وفرض هيبتها وتفعيل دورها في حماية حقوق المواطن وتحقيق الامن والامان ومكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات”.

وأصدرت قبائل التبو بالجنوب الليبي، بيانا اليوم الأحد أكدت فيه ان “قبائل التبو قبيلة ليبية وهي جزء اصيل من المكون الاجتماعي في الجنوب الليبي لها ما له وعليها ما عليه، وقد عانت كغيرها من ويلات الحرب والصراعات وسطوة المليشيات، بسبب غياب وانهيار مؤسسات الدولة في ظل تلاشي دور المؤسسات الأمنية والشرطية ودور الجيش الليبي في بسط سيادة الدولة”

وأكد البيان على عدة نقاط اعتبرها “ثوابت يجب العمل عليها من قبل كل مكونات الجنوب الليبي” والتي تتمثل في التالي:

-بسط الأمن والآمان في ربوع الجنوب وسبها تحديدا وتمكين المؤسسات الأمنية بمختلف تخصصاتها بالاضطلاع بمهامها الأمنية وفرض هيبتها وتفعيل دورها في حماية حقوق المواطن ومكافحة الجريمة والارهاب والمخدرات .

-تفعيل دور الجيش الليبي بعودة كل منتسيبه إلى وحداتهم العسكرية وفق الآليات والنظم القانونية التي تحكم العلاقة بين منتسبيه وعودة معسكراته وثكناته التي كانت في قبضة المليشيات المسلحة الخارجة عن القانون .

-تفعيل مؤسسات القضاء والنيابة وتوفير الحماية الأمنية لأعضائها وفق قاعدة الجميع سواسية أمام القانون وأن لا سلطة على القضاء في أداء دوره الحيوي والجوهري بعيدا عن استيفاء الحقوق بالثأر والتصرف الشخصي الذي يهدر الحقوق المادية والمعنوية .

-تفعيل كافة مؤسسات الدولة الخدمية والانتاجية وإعادة دورة الحياة اليومية لطبيعتها من أجل تقديم الخدمات للمواطن الليبي في الجنوب وسبها تحديدا.

– الدعوة لكل الحكماء والمشايخ والأعيان من كافة القبائل للعمل على المصالحة الاجتماعية حتى نقطع الطريق على الفتنه والتحريض الذي أساء للجنوب الليبي ورتق نسيج المجتمع وحمايته من آثار الفتنه طيلة السنوات الماضية .

-لقد قطع دابر المليشيات المسلحة وندعو كل أبناء الجنوب إلى التلاحم والتكاتف يد بيد من أجل حماية مكتسابتنا المادية والمعنوية .

وكانت قوات من قبائل التبو تمكنت أمس السبت من السيطرة على عدة مواقع عسكرية بمدينة سبها من بينها القلعة التاريخية، وكتيبة أمن فارس سابقا.

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