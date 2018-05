استمرار تنفيذ اتفاقية ترحيل مسلحي سوريا وعائلاتهم

المتوسط:

رحلت عشرات الحافلات التي تقل المسلحين وعائلاتهم عن ريف حمص عبر ممر جسر الرستن باتجاه ريف إدلب تنفيذا للاتفاق القاضي بإنهاء وجود المسلحين في ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي.

وأكدت وكالة “سانا” أن 30 حافلة خصصت لنقل نحو 1500 من المسلحين غير الراغبين في التسوية هم وعائلاتهم من جسر الرستن إلى إدلب، اليوم الأحد، مشيرة إلى أن العمل لا يزال مستمرا لتجهيز المزيد من الحافلات في منطقتي الحولة وتلبيسة وسيرها عبر ممر الرستن.

وهذه المجموعات المسلحة هي جزء من الدفعة الخامسة المقرر إخراجها اليوم الأحد من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي، وسارت قافلة المسلحين بشكل جماعي بإشراف الهلال الأحمر العربي السوري على أن يتم تسيير باقي الحافلات في وقت لاحق مساء اليوم.

وذكرت قناة “العالم” الإيرانية أن مجموع الدفعات الأربع التي سبق أن خرجت من ريفي حمص وحماة حتى نهاية يوم أمس بلغ أكثر من 13700 شخص.

