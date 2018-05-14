ليفانتي يقسو على برشلونة.. وينهي موسم اللا هزيمة بخماسية

كتب: علي الزيني

تعرض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة للخسارة أمام نظيره فريق ليفانتي بخمسة أهداف لأربعة، في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد، على ملعب سيوتات دي فالنسيا، ضمن منافسات الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.

تقدم ليفانتي عن طريق إيمانويل بواتينغ في الدقيقة 9، وعاد اللاعب ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 31، وأدرك كوتينيو هدف تقليص الفارق في الدقيقة 38، قبل أن يسجل إينيس بردهي الهدف الثالث له في الدقيقة 46، وعاد بواتينف ليضيف الهدف الثالث له والرابع لفريقه مسجلا (هاتريك)، في الدقيقة 49، واختتم خماسية أصحاب الأرض إينيس بردهي في الدقيقة 56، وفي الدقيقة 59 أضاف كوتينيو الهدف الثاني له ولفريقه، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه مسجلا الهاتريك الثاني في المباراة، وأحرز لويس سواريز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

بهذا الفوز رفع فريق ليفانتي رصيده إلى 46 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 90 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الذي حصل عليه منذ عدة أسابيع.

بدأ فريق برشلونة اللقاء بالضغط على أصحاب الأرض وجاءت أول تسديدة من الفريق الكتالوني من الفرنسي عثمان ديمبلي لكنها لم تكن متقنة، ونجح إيمانويل بواتينج في تسجيل الهدف الأول لليفانتي بعدما استلم عرضية رائعة من خوسيه موراليس في الدقيقة "9" وسط غياب تام من دفاع برشلونة، وتعرض توماس فيرمالين للإصابة في الدقيقة 29 ليدخل جيرارد بيكيه بدلا منه، وخطف بواتينج الهدف الثاني لفريق ليفانتي بعدما استلم تمريرة ساسا لوكيتش في منطقة الجزاء ليراوغ مارك تير شتيجن بصورة جيدة ويسجل في المرمى الخالي من حارسه في الدقيقة 31.

وقلص كوتينيو، النتيجة لبرشلونة بعدما سجل الهدف الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 38، وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفانتي بهدفين لهدف

وبدأ فريق ليفانتي الشوط الثاني بهدف مبكر من أنيس باردي في الدقيقة 46 بتسديدة قوية من خارج المنطقة فشل تيرشتيجن في التصدي لها، وخطف بواتينج في تسجيل الهدف الرابع لليفانتي والثالث له في الدقيقة 49 بعد استغل تمريرة من انطونيو لونا ليجد نفسه وجها لوجه مع الحارس تيرشتيجن دون أي معاناة في تسجيل الرابع، وعاد أنيس باردي ليسجل الهدف الشخصي الثاني والخامس لفريق ليفانتي في الدقيقة 56، بعد تمريرة من روجر قبل أن ينجح البرازيلي فيليب كوتينو في تسجيل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 59.

وسجل كوتينيو، الهاتريك الأول له بقميص برشلونة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 64، وقلص لويس سواريز النتيجة لبرشلونة بهدف رابع في الدقيقة 71 من ركلة جزاء، وكاد روبين أن يسجل الهدف الثالث لليفانتي في الدقيقة الأخيره بعدما استغل خطأ سيرجيو بوسكيتس ليجد نفسه وجها وجه مع تيرشتيجن لكنه أهدر الفرصة لينتهي اللقاء بفوز ليفانتي بخمسة أهداف لأربعة، لتتوقف سلسلة اللا هزيمة لبرشلونة التي وصلت إلى43 مباراة على التوالي.



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