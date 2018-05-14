مرتكب هجوم باريس يظهر في فيديو وهو يقسم بالولاء لزعيم داعش

نُشر مقطع فيديو على الإنترنت، من جانب منفذ إعلامي تابع لتنظيم داعش على ما يبدو، يظهر فيه مرتكب هجوم باريس، أمس السبت، وهو يقسم بالولاء لزعيم التنظيم أبو بكر البغدادي.

ويظهر المتحدث في الفيديو، وهو يرتدي قناعا يغطي معظم وجهه، ويقول بالفرنسية "إخواني المجاهدين.. ابقوا أقوياء، لأن النصر قريب، إن شاء الله".

ودعا المتحدث المسلمين في أوروبا، إلى محاولة الانتقال إلى الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم داعش، والتي تقلصت حاليا إلى حد كبير، أو في حال عدم استطاعتهم، حثهم المتحدث على تنفيذ هجمات في داخل البلدان التي يعيشون بها، وقال: "لقد أغلقوا باب الهجرة أمامنا، لذلك اضربوهم في عقر دارهم".

وحاول المتحدث تصوير الهجمات على أوروبا، على أنها رد فعل على الضربات الجوية ضد الدولة الإسلامية، حيث لعبت فرنسا دورًا نشطًا، قائلا: "أنتم الذي بدأتم بقتل المسلمين، وبعد ذلك عندما يتم الرد عليكم تبكون. إذا كنت تريدون وقف هذا، اضغطوا على حكوماتكم".

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التحقق من صحة الفيديو، الذي بدا أن وكالة "أعماق" التابعة لداعش قد نشرته.

كان داعش قد أعلن المسئولية عن هجوم باريس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا