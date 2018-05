البيت الأبيض: سياسة أمريكا تتضمن عدم امتلاك إيران أسلحة نووية

المتوسط:

قال جون بولتون مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن السياسة الحالية لإدارة الرئيس دونالد ترامب لا تتضمن السعي لإحداث تغيير في النظام الإيراني.

وقال بولتون، الذي لمح في الماضي إلى ضرورة سعي الحكومة الأميركية وراء هذا التغيير، في مقابلة مع تلفزيون (إيه.بي.سي) “هذه ليست سياسة الإدارة. سياستها هي ضمان عدم اقتراب إيران أبدا من امتلاك أسلحة نووية قادرة على الوصول إلى أهدافها”.

ونوه مستشار الأمن القومي حين سئل عن مسألة تغيير النظام في إيران على شبكة سي.إن.إن “كتبت وقلت أمورا كثيرة على مر السنين حينما كنت شخصا مستقلا تماما”.

وأكد بولتون، الذي عينه ترامب في مارس آذار ليحل محل مستشار الأمن القومي السابق إتش.آر مكماستر، في المقابلة مع (سي.إن.إن) أن وظيفته هي تقديم المشورة لترامب لكن الرئيس هو من يتخذ القرارات.

وأضاف “وضعي الآن هو أنني مستشار الأمن القومي للرئيس. فلست صانع قرارات الأمن القومي. بل هو (ترامب) من يتخذ القرارات، والمشورة التي أقدمها له تكون بيننا”.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز في يناير كانون الثاني، قال بولتون إن على الولايات المتحدة أن تتخذ خطوات مثل زيادة الضغط الاقتصادي على إيراني وتقديم الدعم لمعارضي الحكومة.

ولفت بولتون، الذي كان يعمل آنذاك لدى معهد أمريكان انتربرايز البحثي “هناك الكثير مما يمكننا القيام به، وينبغي لنا ذلك… يجب أن يكون هدفنا تغيير النظام في إيران”.

