فرنسا تعلن استمرارها في الاتفاق النووي مع إيران

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، أمس الأحد، عزم بلاده البقاء في الاتفاق النووي مع إيران، مؤكدة أنها لا تزال تعتقد بأن الاتفاق يمكنه منع طهران من حيازة أسلحة نووية.

وأضاف للصحفيين في دبلن “نعتقد أن الكفاح من أجل منع الانتشار النووي مهم، وهذا الاتفاق يعني أن منع الانتشار النووي ممكن، لأن إيران لن تسلك هذا الطريق إلى نهايته (لصنع) أسلحة نووية”.

وتابع قائلا “نحن أطراف اتفاق فيينا وسنظل كذلك”.

