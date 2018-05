“العالم الإسلامي” يدين التفجيرات الإرهابية ضد كنائس إندونيسيا

المتوسط:

أدانت رابطة العالم الإسلامي، التفجيرات الإرهابية التي استهدفت أمس الأحد، ثلاث كنائس بمدينة سورابايا الإندونيسية واسفرت عن قتلى وجرحى.

وقال الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، في بيان، إن هذه الجريمة الوحشية في قائمة الجرائم الفوقية في التوصيف الإسلامي، حيث تُغلِّظ الشريعة جريمة استهداف الآمنين أياً كانوا، وتجرّم الإضرار بدور العبادة وانتهاك حرمتها أياً كانت.

وأوضح “العيسى”، أن هذا الهجوم الإرهابي المتجرد من كل المبادئ والقيم، استهدف أنفساً بريئة وأرواحاً آمنة، مشدداً على أن المحرك لمثل هذه الأعمال البربرية هو المحاولات البائسة لزعزعة الأمن والاستقرار في المجتمعات الآمنة، ورهان مجرميها على مخططاتهم لتصعيد الكراهية في سياق سعيهم لإشعال فتيل الصراع الديني، مؤكداً على أن الوعي التام بتدابير هذه النكايات في طليعة أساليب تفويت الفرصة عليها.

وأكد تضامن رابطة العالم الإسلامي مع أهالي الضحايا والسلطات الإندونيسية، مشيراً إلى أن الهجوم الإرهابي تسبب بألم وحزن بالغ للعالم الإسلامي بأكمله، ولكل إنسان سوي يجرم هذه الأعمال الإرهابية.

