المتوسط:

أعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن الهجوم الارهابي الذي استهدف مبنى حكوميا في أفغانستان، وراح ضحيته 15 شخصا، وخلّف عشرات الجرحى.

وذكرت وكالة أنباء “أعماق” التابعة لتنظيم داعش، أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجوم.

وذكرت “رويترز” أن مسؤولين قالوا، إن قوات الأمن الأفغانية اشتبكت لساعات مع مجموعة إرهابية اقتحموا المبنى الحكومي بمدينة جلال أباد في شرق البلاد بعد هجوم منسق أودى بحياة ما لا يقل عن 15 شخصا، وأصابة 42 اخرين.

The post “داعش” يتبنى الهجوم الإرهابي على مبنى حكومة أفغانستاني appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية