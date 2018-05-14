ترامب يعرب عن حزنه إزاء هجوم باريس الإرهابي

كتب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، الذي أغضب الحكومة الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري بتصريحاته حول هجمات 2015 في باريس، أمس الأحد على حسابه على موقع "تويتر" أنه "حزين للغاية" بشأن الهجوم الأخير هناك.

وكتب "في مرحلة ما سيتعين على الدول أن تفتح أعينها وترى ما يحدث بالفعل … هذا النوع من المرض والكراهية لا يتوافق مع دولة محبة وهادئة وناجحة! يجب إجراء تغييرات في عملية تفكيرنا حول الإرهاب".

يذكر أن هجوم الطعن الذي وقع يوم السبت في العاصمة الفرنسية باريس، والذي أسفر عن مقتل شخص واحد، نفذه مواطن فرنسي مولود في جمهورية الشيشان الروسية وأردته الشرطة الفرنسية قتيلا. وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق مسؤوليته عن الهجوم.

ووبخت وزارة الخارجية الفرنسية ترامب هذا الشهر لقوله إذا كان 130 قتيلا من ضحايا هجمات نوفمبر 2015 في باريس يحملون أسلحة فإن النتيجة قد تكون مختلفة.

وأصدر البيت الأبيض بيانا في وقت متأخر أمس الأحد يدين فيه هجوم السبت، معبرا عن "تضامنه مع الشعب الفرنسي وحكومته".

وأضاف البيان "مثل هذه الافعال تعزز فقط عزيمة التحالف العالمي لهزيمة داعش والقضاء عليه".

وتابع بيان البيت الأبيض أن ترامب تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم السبت للحديث عن إيران والتجارة، ولم يرد ذكر للهجوم ولم يتضح ما إذا كانت المكالمة الهاتفية قد جرت قبل وقوعه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا