عجلة طفلك القديمة ماتترميش.. 5 حيل بسيطة لاستخدامها في الديكور

الدراجة، أو العجلة كما اعتادنا تسميتها، من الألعاب المهمة لطفلك، فلا يخلو بيت مصري من العجلة، وكنا نستخدمها في الصغر، لكن بعدما نكبر تكون من الكراكيب الأساسية في المنزل، فنجدها في البلكونة أو ملقاة على السلم، فهل فكرتِ يومًا في كيفية الاستفادة من دراجة طفلك أو دراجتك القديمة بدلًا من ركنها دون فائدة؟، هناك العديد من الطرق يمكنك استخدام دراجة طفلك فيها لتزيين منزلك وإضافة لمسة فنية وتغيير الديكور، ومنها:

1- حولي إطارات العجلة القديمة لقطع ديكور أنيقة ومميزة بفصل الإطارات، وتعليقها على أحد الحوائط لتثبيت أرفف خشبية عليها.

2- استفيدي من العجلة القديمة في تصميم ترابيزة جميلة الشكل، كل ما عليك هو استخدام إطار العجلة لعمل الترابيزة وتثبيتها بأرجل خشبية، قد يهمك.. زجاجات وعلب البرفان «ماتترميش».. 10 حيل بسيطة لاستخدامها في الديكور

3- زيني إطار العجلة وحوليه لقطعة ديكور فنية جميلة، علقيه في سقف أي غرفة وزينيه بالورد أو النباتات التي تحبينها، كما يمكنك تعليق فروع من الإضاءة لإضافة بهجة على المكان، ويمكنك استخدام أي نوع من الدهانات لتحويل شكل الإطار بما يتلائم مع الديكور، اعرفي من هنا ازاي تستخدمي علب التونة الفاضية في الديكور.

4- إذا كنتِ من عشاق الصور، استفيدي من إطار العجلة القديم لترتيب الصور العائلية بشكل مميز وأنيق، استخدمي هذه الفكرة في غرفة أطفالك واجعليهم يساهمون في ترتيب صورهم فهذا أمر يسعدهم كثيرا، وتعلمي أيضًا استخدام الصناديق الفاضية في الديكور.

5- استخدمي إطار العجلة لتعليق الطرح الخاصة بكِ، كل ما عليكِ هو تعليق الإطار على أحد جدران غرفتك، وتزيينه بلون دهان أو بعض الزهور الطبيعية، وعلقي فيه الاسكارفات والطرح الخاصة بكِ، فهو يخلصك من الفوضى التي تسببها هذه الأشياء.

فكرة تدوير الأشياء داخل منزلك من الأمور الهامة، التي عليكِ الاستفادة منها دائمًا، فكل شيء يصلح للتدوير ولكن اختاري ما يناسبك وما تحتاجين له.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا