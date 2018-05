البحرية الروسية تتسلم الغواصة “بوسيدون” فى2027 ..تعمل بالطاقة النووية

المتوسط:

ستستلم القوات البحرية الروسية المركبات المسيرة “بوسيدون”، التي تعمل بالطاقة النووية، بحلول عام 2027.

ويرجح الخبراء العسكريون أن تكون الغواصة من مشروع 949أ “بيلغورود” هي الغواصة الحاملة للمركبات المسيرة وغير المسيرة، التي ستستخدم للاستكشاف في أعماق البحار. كما يظن الخبراء أن الحديث هنا قد يدور أيضا حول غواصة “خاباروفسك”. ومن المتوقع أن تحمل الغواصة المركبات المسيرة، المخصصة للمياه العميقة وأسلحة جديدة.

وتدخل مركبة “بوسيدون” المسيرة ضمن برنامج التسلح الحكومي 2018-2027. وقد جهزت “بوسيدون” بطوربيدات عالية السرعة للمياه العميقة ومحطة صغيرة للطاقة النووية.

وقد تم تصميم المركبات المسيرة “بوسيدون” لتنفيذ المهام في المياه بالقرب من أراضي العدو. ويمكنها نظام التوجيه الخاص بالوصول إلى الهدف بشكل مستقل وبدقة عالية. ويمكن للمركبة التحرك على عمق أكثر من كيلومتر واحد بسرعة عالية دون أن يلاحظها أحد.

