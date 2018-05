المتوسط:

أعلن المكتب الصحفي في وزارة الخارجية الكازاخستانية عن بدء المفاوضات في أستانا في إطار الجولة الجديدة من المفاوضات حول تسوية النزاع في سوريا.

وجاء في البيان: “في أستانا بدأت محادثات ثنائية وثلاثية في إطار عملية أستانا بشأن سوريا بمشاركة وفود من جميع الدول الضامنة”.

كما اعلنت الخارجية الكازاخية، أن واشنطن امتنعت عن ارسال وفد بصفة مراقب للمشاركة في جولة استانا الخاصة بسوريا. وقال جايناكوف للصحفيين: “الوفد الاميركي امتنع عن المشاركة في الجولة الحالية من المفاوضات حول سوريا في استانا”، مشيرا الى انه لا يعرف سبب الامتناع.

يذكر أن لقاء أستانا 8 كان قد تمخض عنه تشكيل لجنة عمل من أجل المخطوفين والمعتقلين ولجنة إزالة الألغام، كما تم خلاله تحديد موعد مؤتمر الحوار الوطني في سوتشي الذي عقد في 29 — 30 كانون الثاني/يناير، بمشاركة طيف واسع من ممثلي الشعب السوري، والمبعوث الأممي إلى سوريا ستافان دي ميستورا، والذي كانت أبرز مخرجاته الاتفاق على تأسيس لجنة دستورية ترعاها الأمم المتحدة.

The post وفد أمريكا يمتنع عن المشاركة فى الجولة الـ 9 من محادثات أستانا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية