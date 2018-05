رسميا… المالكى يطعن في نتائج الانتخابات العراقية

المتوسط:

قال المتحدث الإعلامي باسم مكتب زعيم “ائتلاف دولة القانون” في العراق “مكتب المالكي”، هشام الركابي، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار إن الائتلاف قد تقدم بشكوى إلى المفوضية العليا للانتخابات بشأن نتائج الانتخابات.

وتابع الركابي أن الائتلاف بيّن في شكواه أن الانتخابات لم تكن وفق تصوراتهم، حسب وكالة الأنباء العراقية، وأضاف الركابي إن “نتائج الانتخابات لم تكن وفق تصوراتنا لأن شعبية دولة القانون وحضورها الجماهيري أكبر من هذا المستوى”.

وأشار زعيم ائتلاف دولة القانون إلى حدوث “خروق في العملية الانتخابية وعمليات تهديد وعيد للناخب العراقي والضغط على خياراته”.

وأكد الركابي أن هناك عزوف حدث “عن الانتخابات في شرائح المجتمع العراقي”، وأوضح الركابي أنهم تقدموا بشكاوى إلى المفوضية العليا، والأمم المتحدة حول الخروق التي حصلت في الانتخابات.

وأكد أن “ميثاق الشرف الذي وقعت عليه جميع القوى السياسية هناك بعض الجهات قد خرقته”، وأعلنت مفوضية الانتخابات البرلمانية العراقية، صباح اليوم الاثنين، عن نتائج الانتخابات في محافظات بغداد و الأنبار وواسط.

وأكدت المفوضية على أن تحالف سائرون حصل على المركز الأول في بغداد بـ 413638 يليه الفتح بـ233298 ثم دولة القانون بـ211243 والوطنية بـ204686 والنصر بـ 194 ألف، وتحالف القرار العراقي بـ 94 ألف، وتيار الحكمة بـ 94 ألف.

وتعد هذه هي الانتخابات الأولى التي شهدها العراق منذ إعلان الحكومة استعادة كافة المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتنافس في الانتخابات في أنحاء العراق نحو 7187 مرشحا على 329 مقعدا في البرلمان.

