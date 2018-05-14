إعادة رفات الأقباط ضحايا داعش إلى مصر اليوم

ايوان ليبيا – وكالات :

قال مسؤول أمنى ليبى إن ليبيا ستعيد لمصر، اليوم الاثنين، جثث 20 قبطيا مصريا قتلوا عام 2015 على يد تنظيم داعش فى معقلها السابق بمدينة سرت الليبية، حسب وكالات أنباء عالمية.

وتم العثور على الجثث فى أكتوبر الماضى بعد استعادة المنطقة المدفونة بها من قبضة التنظيم المتشدد، وكان تسجيل فيديو للواقعة أظهر قطع رؤوس المسيحيين العشرين على شاطئ فى فبراير2015 وكانوا يرتدون ملابس برتقالية.

وذكر مسؤول ليبيا أن الجثث ستنقل بالطائرة من مدينة مصراتة فى غرب ليبيا إلى مصر وأضاف أن أحد الضحايا من غانا.

و قال علي محمود، عضو إدارة التحرى والتحقيقات الجنائية فى مصراتة، «إن وزارة الخارجية الليبية التابعة لحكومة الوفاق ومكتب النائب العام الليبى وعدد من المسئولين الأمنيين في مصراتة سيشرفون على عملية نقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت».

وأضاف «محمود»، في تصريحات صحفية، «إن الطائرة التى تقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت التى نفذها عناصر من تنظيم داعش ستقلع إلى القاهرة بعد ساعتين، موضحا أن إدارة التحرى والتحقيقات فى مصراتة نقلت رفات المصريين البالغ عددهم 20».

وأكد عضو إدارة الأخرى والتحقيقات فى أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية ستتولى نقل رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت، موضحا أن رفات الأقباط المصريين ضحايا مذبحة سرت الليبية سيصلون إلى القاهرة ظهر اليوم الاثنين.

وسيطر تنظيم داعش على سرت عام 2015 وفقد المدينة أواخر العام الماضى بعد هزيمته على يد قوات محلية مدعومة بضربات جوية أمريكية.

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