إيقاف مدير عام شركة الاستثمار الخارجية و احالته للتحقيق في شبهات فساد

ايوان ليبيا – وكالات :

أوقف رئيس مجلس إدارة هيئة مكافحة الفساد المنبثقة عن مجلس النواب الليبي،مدير عام شركة الاستثمار الخارجية السيد خالد عمرو القنصل احتياطيا عن العمل وأحاله للتحقيق.

ووفقا لقرار رئيس الهيئة السيد أسامة الضاوي أبوراس رقم (79) لسنة 2018 بشأن إيقاف موظف عن العمل احتياطيا والصادر نهاية شهر الماضي، فإن القنصل من المفترض أن يمتثل أمام لجنة التحقيق المشكلة من الهيئة في أقرب الآجال.

وأشار القرار إلى تقارير تشير إلى شبهات فساد تطال مدير الشركة شخصيا، والموفدين من قبله للعمل في المملكة الأسبانية على الاستثمارات الليبية.

وشدد رئيس الهيئة على مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالشركة وكذلك الشركات التابعة لها الالتزام والتقيد بما جاء في القرار، محملا كامل المسؤولية كل من يخالف ذلك.

وتدير هذه الشركة ومقرها في طرابلس مليارات الدينارات في شكل استثمارات خارجية في العديد من الدول.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قال في وقت سابق إن ما يحدث في ليبيا ليس فسادًا، بل هو نهبٌ ممنهجٌ لمالية الدولة تنفذها أطرافا دولة.

واشارت تقارير عدة إلى أن أموال ليبيا في الخارج تنهب بشكل ممنهج خاصة من ما يسمى بالمجلس الرئاسي غير الدستوري الذي سيطر على محافظها الاستثمارية في الخارج.

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