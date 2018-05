السودان يجرى تعديلا وزاريا رئيسيا شمل 8 وزارات

المتوسط:

أفادت وكالة أنباء السودان، صباح اليوم الاثنين 14 مايو/أيار، بأن الرئيس عمر حسن البشير أجاز تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات وخمسة وزراء دولة وعشرة ولاة.

وأشار فيصل حسن إبراهيم، مساعد رئيس الجمهورية، إلى أن التعديل الوزاري الذي أجازه المكتب القيادي سيعلن عنه رسميا اليوم الاثنين، بحسب وكالة “سونا”.

في السياق ذاته، كشف نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني ومساعد رئيس الجمهورية فيصل حسن إبراهيم عن أن إعلان التعديلات المجازة سيتم من خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم رئيس مجلس الوزراء القومي النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق بكري حسن صالح.

وناقش اجتماع المكتب القيادي الوضع الاقتصادي ووجه بإجراء معالجات بجانب التأكيد على ضرورة الثقة في الجهاز المصرفي.

في سياق آخر، قال محمد شرف، مساعد وزير الخارجية الإماراتي للشؤون الاقتصادية والتجارية، فإن علاقة بلاده مع السودان، متميزة وأزلية ولا توجد موانع لدفعها للأمام، لافتا إلى أنها قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

