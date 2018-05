تعزيزات أمنية إسرائيلية فى الأراضى المحتلة لتأمين نقل السفارة الأمريكية

المتوسط:

عززت الشرطة الإسرائيلية وقوات حرس الحدود من وجودها في القدس، وذلك في إطار تأمين احتفالات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، عصر اليوم الاثنين.

وبحسب قناة “آي 24” الإسرائيلية سينتشر نحو “2000 عنصر من قوى الأمن الإسرائيلية”، حيث فرضت طوقا أمنيا مشددا في محيط مبنى السفارة الأمريكية الذي سيفتتح عصر اليوم في حي أرنونا جنوبي القدس المحتلة، وقد أغلقت الشوارع المحيطة ونشرت قناصة على الأبنية والطرق القريبة.

وستبدأ مراسيم افتتاح السفارة عند الرابعة عصرا بالتوقيت المحلي، بحضور وفد رسمي أمريكي رفيع المستوى يضم نحو 250 عضوا، يترأسه جون سوليفان نائب وزير الخارجية، ويضم ابنة الرئيس الأمريكي إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، ووزير الخزانة الأمريكي ستيف منوشن، والسفير في إسرائيل ديفيد فريدمان، والمبعوث للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، وعشرات من أعضاء الكونغرس.

ومن المقرر أن يتخلل الحفل كلمة يلقيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر نظام الفيديو كونفرنس، كما سيلقي كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس الإسرائيلي رؤوفين رفليت كلمتين مقتضبتين أمام نحو ألف مدعو للحفل.

وكان نتنياهو دعا دول العالم إلى نقل سفارات بلادهم إلى القدس، وقال في حفل استقبال للوفد الأمريكي أقيم في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، يوم أمس الأحد: “إنني أدعو وأناشد جميع الدول لتتبع خطى الولايات المتحدة بنقل سفاراتها إلى القدس، فانقلوا سفاراتكم إلى القدس لأن ذلك يعزز السلام، لأنه يستحيل إحلال السلام المبني على أساس الأكاذيب”.

من ناحية أخرى، يستعد الجيش الإسرائيلي لسيناريوهات مختلفة على طول الحدود مع قطاع غزة وسط خشية من اقتحام الآلاف من سكان غزة السياج الأمني”. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن هناك “تقديرات وتخوفات أمنية إسرائيلية من احتشاد مئات آلاف الغزيين عند السياج الأمني الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة ومحاولة اختراق السياج الأمني الفاصل”.

