المتوسط:

عم الإضراب العام قطاع غزة اليوم الاثنين، استعدادا للخروج في مسيرات حاشدة باتجاه الحدود الشرقية للقطاع للمشاركة في “مسيرات العودة الكبرى”.

وجاء الإضراب بناء على دعوة وجهتها اللجنة التنسيقية لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي قالت في بيان، إن “الإضراب سيشمل المؤسسات الرسمية والشعبية والتجارية وسائر مناحي الحياة اليومية بما فيها المؤسسات التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين”.

وتنفيذا لدعوة اللجنة أضحت شوارع مدن غزة وأحياؤها خاوية بعد أن أغلقت المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والخاصة أبوابها.

ويستعد عشرات الآلاف من مواطني القطاع، للمشاركة في مسيرات أطلقوا عليها اسم “مليونية العودة”، التي تستمر اليوم وغدا (الاثنين والثلاثاء)، إحياء لذكرى النكبة الفلسطينية، واحتجاجا على نقل واشنطن لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر أن تجري مراسم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس اليوم، في ذكرى إعلان قيام إسرائيل المتزامن مع النكبة الفلسطينية.

The post إضراب شامل فى قطاع غزة استعدادا لاحتجاجات عارمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية