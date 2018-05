المتوسط:

تمكنت مقاتلات عراقية من تدمير مقرا لوجستيا لتنظيم داعش الإرهابى داخل الأراضى السورية، وذلك وفق ما قالت مصادر إعلامية.

وكان قد أعلن الجيش العراقى، فى وقت سابق، ضبطه مخزن عثر بداخله على صواريخ ومتفجرات فى قضاء بيجى بمحافظة صلاح الدين.

