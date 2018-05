المتوسط:

لا تزال عمليات البحث عن مفقودين فى أحد المواقع السياحية بالجزء الباكستانى من كشمير مستمرة، جراء انهيار جسر أمس الأحد، ولقى بسببه 5 طلاب على الأقل مصرعهم، فيما اعتبر 20 آخرون مفقودين، وفق ما أفادت السلطات، مستبعدة العثور على ناجين.

وأنهار الجسر الذى يشرف على نهر فى وادى نيلوم، فيما كان نحو 30 طالبا من معاهد طب مختلفة فى ولاية البنجاب موجودين فى الموقع لمشاهدة شلال، وقال شودرى امتياز، المسئول المحلى فى مدينة مظفر أباد، لوكالة “فرانس برس”، “انتشلنا جثث 4 طلاب وطالبة، ولا يزال 12 آخرون مفقودين وليس لدينا أمل بنجاتهم لأن المياه باردة جدا”، وأضاف أن “الحادث وقع فى وادى جغران فى منطقة كوندال شاهى على بعد حوالى ستين كلم شمال شرق مظفر أباد”، لافتة إلى إصابة 8 طلاب آخرين.

وأكد المسئول المحلى فى الشرطة سليم دورانى، هذه الحصيلة موضحا أن لافتة قرب الجسر كانت تحذر الزوار من سلوكه بمعدل يفوق 5 أشخاص، وقال إن “الجسر أنهار لأن نحو 40 شخصا سلكوه فى الوقت نفسه”، وتجذب الوديان والجبال فى كشمير الباكستانية عددا كبيرا من السياح لكنها تفتقر إلى بنى تحتية حديثة.

The post استمرار البحث عن مفقودين إثر انهيار جسر سياحى فى كشمير appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية