عائلة انتحارية وراء الهجوم على مقر شرطة في إندونيسيا

سورابايا-العنوان

أعلنت الشرطة أن عائلة من خمسة أشخاص من بينهم طفل وراء الهجوم الانتحاري على مقر للشرطة أوقع عشرة جرحى في سورابايا ثاني أكبر مدن اندونيسيا، وذلك غداة اعتداءات دامية على كنائس نفذتها عائلة أخرى.

وقال قائد الشرطة الوطنية تيتو كارنافيان “كان هناك خمسة أشخاص على متن دراجتين ناريتين أحدهم طفل صغير. إنها أسرة”. وأضاف أن فتاة في الثامنة من الأسرة نجت ونقلت إلى المستشفى بينما قتل والداها وشقيقاها.

ونفذت عائلة من ستة أفراد الأحد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، ويمكن أن ترتفع الحصيلة بعد وصول عدد الجرحى إلى 40.

واتُّهمت “جماعة أنصار الدولة” التي يقودها أمان عبد الرحمن المسجون حاليا بتدبير عدة هجمات دامية بما فيها عملية إطلاق نار واعتداء انتحاري وقع في العاصمة جاكارتا في 2016 وأسفر عن مقتل أربعة مهاجمين والعدد ذاته من المدنيين. وكان أول اعتداء يعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عنه في جنوب شرق آسيا.

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