المتوسط:

تحطمت طائرة في آيرلندا بعد أن قفز مظليون منها، ما أدى إلى مقتل ربانها وطفل كان معه.

وذكرت صحيفة “mirror” أن الحادث وقع في مقاطعة أوفالي، بعد أن قفز 16 مظليا منها مباشرة.

وتجري السلطات تحقيقا في الكارثة الجوية للكشف عن ملابساتها ومعرفة أسباب تحطم الطائرة

The post تحطم طائرة فى أيرلندا ومقتل قائدها وقفز 16 مظليا منها appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية