ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 14 مايو 2018 الساعة 11:55 صباحا القيم التالية :

الدولار الامريكى : 6.615 دينار ليبي

اليورو الاوروبى : 7.904 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 8.967 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.374 دينار ليبي

الدينار الاردني : 9.323 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 1.537 دينار ليبي

1 دينار ليبي : 0.328 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

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