القوات الإماراتية تدمر مركز قيادة حوثى فى الحديدة

تمكنت القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن قوات التحالف العربي التى تقودها المملكة العربية السعودية من تدمير مركز قيادة لميليشيات الحوثى فى مديرية الفازة بمحافظة الحديدة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الاثنين، أن القوات الإماراتية شنت عملية “الرعد الأحمر” وهى عملية إغارة برمائية نوعية وخاطفة على أحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة لعناصر ميليشيات الحوثى الإيرانية فى “مديرية الفازة” التابعة لمحافظة الحديدة، والتى أسفرت عن تدمير مركز القيادة، والاستيلاء على عدد كبير من المعدات والوثائق التابعة للميليشيات الحوثية، بالإضافة إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى الحوثيين أثناء الاشتباك المباشر.

تأتى هذه العملية فى إطار العمليات العسكرية الوقائية التى تنفذها القوات المسلحة الإماراتية العاملة ضمن التحالف العربى لإسناد قوات المقاومة الوطنية وألويه العمالقة والتهامية التى تشن هجوما واسعا على الحوثيين فى مديريتى الجراحى وزبيد بالساحل الغربي، وللقضاء على تجمعات ميلشيات الحوثى فى مختلف الأراضى اليمنية، ومنعها من زراعة الألغام البحرية.

