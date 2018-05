المتوسط:

رجحت الخارجية الصينية صدور بيان مشترك عن الرئيسين الروسي والصيني عقب لقائهما في قمة شنغهاي للتعاون في يونيو المقبل سيعربان فيه عن مواقف بلديهما تجاه أهم القضايا الدولية.

وجاء في بيان الخارجية الصينية: “نتوقع إصدار بيان مشترك عن زعيمي البلدين شي جين بينغ وفلاديمير بوتين، والتنسيق مستمر في الوقت الراهن بين وزارتي خارجية البلدين حول نصه. ومن المنتظر أن يتناول البيان قضايا التعاون المحورية في مجالات الطاقة والمواصلات والبنية التحتية وغيرها”.

ومن المقرر لقاء بوتين وشي جين بينغ في مدينة تشينغداو الصينية مطلع يونيو المقبل في اجتماع رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

The post بكين تتوقع صدور بيان مشترك لبوتين و بينج بعد قمة شنغهاى appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية