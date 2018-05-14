3 شهداء وأكثر من 100 مصاب في غزة في مواجهات مع جيش الاحتلال

استشهد ثلاثة شباب فلسطينيين، وأصيب أكثر من 100 مواطن آخرين جراء تصدي قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لآلاف الفلسطينيين الذين زحفوا صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الشاب أنس حمدان قديح ( 21 عاما) استشهد برصاص الاحتلال شرق خان يونس، كما استشهد مصعب يوسف إبراهيم أبو ليلة (29 عاما) شرق جباليا.

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم بلغ 147 إصابة، موزعة على النحو التالي: (93 رصاص حي- 10 استنشاق غاز- 15 شظايا- 29 ضربات غاز، توزعت على النحو التالي: 16 شمال غزة، و54 غزة، و17 الوسطى، و55 خان يونس، و5 رفح).

وقال شهود عيان إن سيارات الإسعاف تعمل على نقل الجرحى وأن هناك أعدادا متزايدة من الإصابات في صفوف المتظاهرين بعضها وصفت بالخطيرة.

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