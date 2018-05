الحكومة الإسرائيلية: نقل سفارة أمريكا للقدس تعزز من عملية السلام

المتوسط:

قال أوفير جندلمان المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إن نقل السفارة الأمريكية للقدس ليس حدثا عاديا حيث أنها أكبر حليف وصديق لتل أبيب، مرحبا فى الوقت ذاته بإعلان أى دولة نقل سفاراتهم إلى القدس.

وزعم جندلمان أن نقل السفارة تعزز من عملية السلام مع الفلسطينين لكون القدس على حد زعمه هى العاصمة الأزلية للإسرائيليين منذ آلاف السنين.

وأشار إلى أن السفارة ستكون فى القدس الغربية وليس فى القدس الشرقية التى يطالب الفلسطينين ببناء دولة لهم فيها وأنه لا مشكلة لهم فى القدس الغربية التى تم نقل السفارة اليها.

ودعا جندلمان دول العالم، إلى نقل سفارتهم إلى القدس الغربية على غرار الولايات المتحدة الأمريكية .

