مقتل 4 دواعش جنوب غرب كركوك

أعلن الجيش الشعبي، اليوم الإثنين، مقتل أربعة من عناصر تنظيم داعش في عملية أمنية جنوب غرب كركوك 250 كلم شمال بغداد.

ووفقا لمديرية الإعلام بالحشد الشعبي، فإنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من اللواء 11 في الحشد الشعبي صباح اليوم، عملية دهم وتفتيش ضمن قطاع عمليات الرياض جنوب غرب كركوك، ما أسفر عن مقتل أربعة عناصر من داعش".

وأضافت المديرية، أن "عناصر داعش كانت تخطط للتسلل ومهاجمة أهداف أمنية في المحافظة".

تجدر الإشارة إلى أنه رغم إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في 21 من ديسمبر الماضي، إنهاء وجود داعش عسكريا في العراق، فإن عناصر من التنظيم لا تزال تشن هجمات من حين لآخر في البلاد.

وكان العراق قد شهد انتخابات برلمانية أمس الأول السبت، وقد جرت الانتخابات دون تسجيل أي حوادث أمنية بارزة.

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