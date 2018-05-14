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استشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب المئات بالرصاص الحي وحدوث حالات اختناق اليوم الإثنين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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