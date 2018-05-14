استشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب المئات بالرصاص الحي وحدوث حالات اختناق اليوم الإثنين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

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