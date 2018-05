إجلاء سكان هاواى بسبب شقوق ضخمة فى بركان كيلاويا

المتوسط:

انفتح شقان جديدان فى بركان كيلاويا فى هاواى الذى واصل قذف الصخور المنصهرة والحمم بدوى يصم الآذان أمس الأحد مما هدد المنازل القريبة ودفع السلطات لتوجيه أمر بعمليات إخلاء جديدة.

وخرج الدخان من طرفى شق جديد ظهر صباح أمس الأحد ليصبح الشق رقم 17 الذى ينفتح فى البركان منذ بدء ثورانه يوم الثالث من مايو. ودمر البركان نحو 37 مبنى وصدرت أوامر بإجلاء نحو ألفى شخص خلال الأيام العشرة الماضية.

وقال مارك كلاوسون (64 عاما) الذى يقيم على تل يشرف على أحدث شق ويرفض أمر الإجلاء منذ ذلك الحين “نسمع باستمرار تقريبا هديرا يشبه هدير طائرة (بوينج) 747 تعمل بكامل طاقتها مع انفجارات تصم الآذان وتهز الأرض تقذف قنابل تزن نحو 45 كيلوجراما ترتفع نحو 30 مترا فى الهواء”.

وفى منطقة أقرب إلى القمة فى حى ليلانى إيستيت الذى جرى إخلاؤه من نحو 1500 ساكن يسمع دوى انفجارات من مسافة بعيدة ويتصاعد البخار فى شقوق فى الشوارع. ودمر أحد الشقوق مبنى.

وقال مسؤولون إن الشق رقم 18 انفتح مساء أمس الأحد نحو الساعة السادسة بالتوقيت المحلى وأطلق الحمم.

وحذرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية من أن الشقوق قد تظهر فى مختلف أرجاء المنطقة وأمر مسؤولون من هيئة الدفاع المدنى أمس سكان هاليكاماهينا رود بإخلاء المنطقة والتأهب لانبعاثات غاز وقذف حمم، رغم ذلك يعارض سكان مثل كلاوسون الإجلاء ويفضلون البقاء فى منازلهم.

