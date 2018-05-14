هناكل إيه النهارده؟.. طريقة عمل الكبة بالدجاج

هل تبحثين عن وجبة سريعة اليوم؟ إذا كنت في حيرة من أمرك أقترح عليك تحضير وجبة "كبة الدجاج"، فهي سهلة للغاية ومكوناتها من كرات الدجاج المفروم الممزوج بالبرغل المفضل للأطفال مع التوابل اللذيذة، ويمكنك أيضا عمل مكرونة اسباجيتي بجوارها.. جربيها اليوم.

مكونات عجينة الكبة:

– نصف كيلو صدور دجاج مفرومة

– كوبا برغل منقوع

– كوب بصل مفروم

– ملعقة قشر ليمون جاف

– ملعقة شطة

– ملعقة ملح

– ملعقة فلفل أسود

– ملعقة بهارات دجاج

– نصف ملعقة قرفة مطحونة

طريقة التحضير:

– بعد تصفية البرغل جيدا من الماء، أضيفي إليه الدجاج والبصل وقشر الليمون.

– اطحنى المكونات معا طحنة بسيطة في الخلاط حتى تمتزج فقط.

– أضيفي إلى الخليط البهارات والملح والفلفل الأسود والقرفة.

– قطعي الخليط إلى كرات متوسطة الحجم.

– في صينية متوسطة، رصي الكرات وغطيها بقماشة واتركيها جانبا لتحضير الحشو.

مكونات الحشو:

– كوبا دجاج مفروم

– ملعقة زبدة

– ملعقة زيت الزيتون

– كوب بصل مفروم

– نصف كوب فلفل رومي مفروم

– ملعقتا ثوم مفروم

– ملعقة فلفل أسود

– ملعقة قرفة مطحونة

– نصف كوب صنوبر مطحون

– كوب زيت

طريقة التحضير:

– على نار عالية، سخني الزيت فى طاسة القلي.

– حمري البصل حتى يحمر لونه في الزيت ثم أضيفي إليه الدجاج والبهارات.

– اتركي الحشو 5 دقائق على نار متوسطة ثم أطفئي النار عنه.

– قومي بتحضير كرات الكبة وحشوها عن طريق عمل ثقب في الكرات ووضع الحشو فيه.

– ضعي ملعقة من الحشو وقليلا من حبات الصنوبر في حفرة أو ثقب الكبة.

– بعد انتهاء الكمية، ضعي حبات الكبة في الفريزر لمدة 10 دقائق.

– أحضري طاسة كبيرة بها زيت مغلي، وابدئي في تحمير الكبة في الزيت المغلي.

التقديم:

رشي قليلا من حبات البقدونس المفروم على الكبة وضعيها فوق حبات المكرونة المغموسة بالصلصة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا