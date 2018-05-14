تعاني من تعرق الشعر في الصيف؟.. إليكِ الحل

في فصل الصيف أعاني كثيرا من تعرق الشعر، وأحيانا أتخلص من هذه المعاناة بلمه على شكل ذيل الحصان أو كعكة لكن مظهرى يكون سيئا للغاية، فأتجه إلى عمل الشعر الكيرلي الذي مع الاستمرار عليه وجدت شعري يتساقط كثيرا، فما الحل إذن؟ وما الطرق التي علي اتباعها حتى أترك شعري حرا طليقا دون أن يتحول إلى قطعة قماش مبتلة؟

أتمنى أن لا تعاني مثلي وأن لا يكون شعرك من النوع الذي يتعرق سريعا، وإن كنت تعانين مثلي وتبحثين على حل إليك بعض الطرق التى اكتشفتها مؤخرا..

عليك في البداية تجنب التالى:

– تجنب غسل الشعر بالشامبو الذي يحتوي على نسبة زيت عالية.

– تجنب وضع كريمات أو زيت على الشعر بعد غسله.

– تجنب استخدام حمام الكريم.

مع المواظبة على:

– استخدام البلسم بدلا من حمام الكريم ليعطي ترطيبا دائما.

– غسل الشعر جيدا بعد عمل الماسكات حتى لا يلتصق في بعضه سريعا.

– غسل الشعر مرتين في الشهر بماء بيكربونات الصوديوم عن طريق وضع ثلاث ملاعق منها مع ثلاثة أكواب من الماء البارد وغسل الشعر بها جيدا فتعمل على إزالة الزيوت من الشعر.

وأقترح عليك أيضا عمل قصات تلائم فصل الصيف، منها:

– قصة الـBob المجعدة

– الفرق الوسطي

– قصة الـPixie

وعمل عدد من الماسكات التي تعمل على إزالة آثار الزيوت من الشعر التى تسبب التعرق، ومنها:

وصفة نبات السدر

عبارة عن أوراق تنقع في ماء مغلي حتى تبرد ويغسل بها الشعر مرتين في الأسبوع، ويمكنك استخدامها بطريقة أخرى من خلال عمل عجينة من أوراق السدر الجاف المتوفر عند العطارين وإضافة قليل من زيت اللوز وزيت الزيتون، ثم تخلط جيدا وتوضع على شعرك لمدة نصف الساعة وبعدها اغسلي شعرك بالماء أكثر من مرة ثم الشامبو.

وصفة القهوة

ضعي كوبا كبيرا من القهوة على الشعر وهو جاف عن طريق تدليك فروة الرأس بها جيدا، ثم وضعها على الأطراف، حيث تساعد القهوة على نمو الشعر وتغذيته وإزالة آثار الزيوت حال تركها لمدة 20 دقيقة على الشعر ثم غسله أكثر من مرة بالماء والبلسم.

وصفة الخميرة

أحضري ملعقة كبيرة من الخميرة مع قدر مناسب من الماء لتشكيل عجينة لينة، ثم ضعيها على شعرك وهو رطب واتركيها لمدة 15 دقيقة، وبعد مرور الوقت اغسلي شعرك بالماء البارد، ولا يستخدم هذا الماسك أكثر من مرة واحدة في الشهر لأنه يعمل على جفاف فروة الشعر وأنت ما تحتاجينه هو تقليل التعرق فقط.

نعم يا عزيزتي.. الوصفات والنصائح سهلة وبسيطة ولا تحتاج منك لوقت أو مجهود للقيام بها، لذلك أنصحك بتجربتها مع اختيار قصة شعر جديدة تلائم شكل وجهك.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا