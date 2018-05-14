بومبيو: الزعيم الكوري الشمالي تعهد بتدمير موقع التجارب النووية في بلاده

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أمس الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب، يسعى للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وكشف الوزير الأمريكي أن ترامب يسعى إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأمد مع كيم جونغ أون، في القمة التي ستعقد بسنغافوره في 12 يونيو المقبل.

حيث تعهد الزعيم الكوري الشمالي بتدمير موقع التجارب النووية في بلاده.

وأضاف بومبيو أن زعيم كوريا الشمالية «يقدر أن الأمور تسير بشكل مختلف، وأنه إذا كان بوسعنا تحقيق نتائج تاريخية، فيجب على كلا الطرفين أن يلعبوا دوراً في ذلك».

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