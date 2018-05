 صحيفة أمريكية تعتبر سلاح “أوران” الروسى “سلاحا ثوريا”

المتوسط:

ذكرت صحيفة “ناشيونال إنتريست” الأمريكية أن السلاح الروسي “أوران” يعد “سلاحا ثوريا”.

ووفقا للصحيفة، فإن روسيا قد اختبرت هذه التكنولوجيا قبل منافسيها، وأن “الخطوات التالية سيكون لها عواقب وخيمة على الدول الأخرى” في سياق توازن القوى في النزاعات المحتملة في المستقبل.

وفي وقت سابق، نشرت قناة “زفيزدا” الروسية اختبار مجمعات قتالية متعددة الوظائف “أوران-9” والمجمعات الآلية لإزالة الألغام الروبوت “أوران-6”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن معظم التقنيات الحديثة قد اجتازت مهمات قتالية في سوريا بنجاح.

