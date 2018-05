المتوسط:

ارتفع عدد الشهداء من الفلسطينيين إلى 25، ووصل عدد المصابين إلى 1200 آخرين، اليوم الاثنين 14 مايو/ أيار.

وشارك عدد كبير من الفلسطينيين في مسيرات ذكرى النكبة الفلسطينية، واعتراضا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي وابلا من الرصاص ضد المتظاهرين على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وأعلنت نقابة الصحفيين عن إصابة 6 من الصحفيين برصاص الجيش الإسرائيلي.

وتحتفل إسرائيل، اليوم الاثنين، بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بحضور أكثر من 32 دولة، بينها دول أوروبية وأفريقية، وغياب روسي، بالتزامن مع ذكرى تأسيس إسرائيل.

وأوردت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، قائمة تضم 32 دولة سيشارك ممثلوها في احتفالات إسرائيل بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، المقرر له اليوم الاثنين، بحضورإيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجاريد كوشنر، كبير مستشاري البيت الأبيض، على رأس وفد يضم 250 عضوا بينهم وزير الخزانة ستيفن منوشين، ونائب وزير الخارجية جون سوليفان.

The post سقوط 25 شهيدا برصاص الجيش الإسرائيلى فى غزة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية