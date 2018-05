فيديو .. سيارة بوتين”كارتيج” أقوى من “كاديلاك” ترامب باعتراف أمريكى

المتوسط:

نشرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية مقالة، قارنت فيها بين سيارة الرئيس دونالد ترامب من نوع “كاديلاك” وسيارة الرئيس فلاديمير بوتين من نوع ” كارتيج”.

ولاحظت المجلة، وجود علاقة “جيدة” بين الرئيسين الروسي والأمريكي وهو ما يتعارض مع أسس السياسة الخارجية الأمريكية التقليدية، ويرى كاتب المقالة، أن حب سيارات الليموزين الراقية العالية الجودة، “يوحّد الرئيسين” أيضا.

وبعد تحليلها لمواصفات سيارة الرئيس فلاديمير بوتين، على الرغم من تكتم الجانب الروسي على هذه المواصفات، أشارت إلى أنها تشبه سيارتي الليموزين البريطانيتين Rolls-Royce Phantom و Rolls-Royce Ghost .

وقالت المجلة، إنه تم تزويد سيارة “كارتيج” بمحرك V12 أقوى بكثير من محرك V8 المركب على سيارة الرئيس الأمريكي الملقبة بـ”الوحش” رغم أن سيارة ترامب أثقل من سيارة بوتين بـ1.5 طن.

وأكدت “نيوزويك”، أن سيارة الرئيس الروسي مجهزة بأحدث التقنيات ووسائط الحماية والاتصالات، ولكن من غير المرجح أن تستطيع التفوق على سيارة ترامب التي وعلى الرغم من كونها قديمة نسبيا إلا أنها قوية للغاية.

وأضافت المجلة، أن النسخة الجديدة من “الوحش” قد تظهر في هذا الصيف وبـ15 مليون دولار.

