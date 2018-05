اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث نقل سفارة أمريكا إلى القدس

المتوسط:

قال مصدر دبلوماسي إن الجامعة العربية قررت عقد اجتماع غير عادي يوم الأربعاء على مستوى المندوبين الدائمين لبحث القرار “غير القانوني” لنقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن المصدر الدبلوماسي العربي، أن الاجتماع سيعقد بناء على طلب مندوب فلسطين، وبالتشاور مع مندوب السعودية التي تتولى رئاسة المجلس حاليا.

وتفتتح الولايات المتحدة رسميا اليوم الاثنين سفارتها الجديدة في القدس مع حلول الذكرى السبعين لقيام دولة إسرائيل، ونكبة فلسطين.

