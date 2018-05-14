إحالة 278 شخصًا إلى القضاء العسكري بتهمة الانضمام إلى الإخوان المسلمين في مصر

قامت السلطات المصرية بإحالة 278 شخصًا إلى القضاء العسكري، إثر اتهامهم بالانضمام إلى حركتي «حسم» و«لواء الثورة»، المدرجتين على قوائم الإرهاب.

وأعلنت النيابة العامة في بيان نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية أن «النائب العام نبيل صادق، أمر بإحالة 278 إرهابيًا من عناصر جماعة الإخوان المسلمين من بينهم 141 محبوسًا بصفة احتياطية إلى القضاء العسكري”.

هذا وأوضحت أن المحالين متهمين بـ «بتولي قيادة، والانضمام والإمداد بالأموال إلى حسم ولواء الثورة، وارتكاب 12 عملية إرهابية تتضمن استهداف وقتل ضباط وأفراد من الشرطة، ورصد منشآت عامة واقتصادية وشخصيات عامة».

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كان قد أصدر في 2014، قرارًا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، ما يقتضي إحالة المعتدين عليها من المدنيين إلى النيابة العسكرية، فيما جدد البرلمان لاحقًا العمل بهذا القانون لمدة 5 سنوات.

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