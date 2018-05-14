الجزائر تصف اتهامات المغرب لها باحتضان لقاءات بين حزب الله والبوليساريو بالافتراءات

استنكرت الجزائر بشدة أمس الأحد، تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التي اتهمها فيها باحتضان لقاءات بين قادة حزب الله والبوليساريو، ووصفتها بـ«افتراءات».

وجاء ذلك في تصريح لعبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم الخارجية الجزائرية، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

حيث قال بن علي شريف أن الجزائر تعبر عن «إدانتها الشديدة ورفضها للتصريحات غير المسؤولة» لوزير الخارجية المغربي في حوار مع صحيفة أسبوعية باريسية.

هذا ونشرت الخارجية المغربية السبت الماضي نص حوار أجراه بوريطة مع صحيفة “جون أفريك” الفرنسية تحدث فيه عما أسماه «الدعم الجزائري الفعلي والمباشر للاجتماعات التي عقدتها كوادر حزب الله اللبناني وقيادات من جبهة البوليساريو بالجزائر».

وبحسب الخارجية الجزائرية فإن بوريطة يواصل «نهج الافتراءات»، بدلاً من تقديم أدلة دامغة والتي يزعم حيازتها.

كما اعتبر أن تلك الاتهامات تؤكد عجزه عن توريط الجزائر مباشرة في النزاع.

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