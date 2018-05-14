41 شهيدا واكثر من 2000 جريح في مجزرة اسرائيلية ضد مسيرات العودة في غزة

ايوان ليبيا – وكالات :

استشهد 41 فلسطينيا وأصيب أكثر من قرابة 2000 آخرين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، لآلاف الفلسطينيين الذين زحفوا صوب السياج الحدودي المحيط بقطاع غزة.

وأفاد شهود عيان أن اربعة من الشهداء و15 جريحا سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف نقطة رصد شمال جباليا في شمال قطاع غزة. وأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة عن استشهاد أربعة من منتسبيها برصاص الاحتلال أثناء القيام بمهامهم وتأدية واجبهم الوطني منذ صباح اليوم في مسيرات العودة بذكرى النكبة، والشهداء هم: نقيب/ موسى جبر أبو حسنين (36 عاما) من جهاز الدفاع المدني، ونقيب/ معتز بسام النونو (30 عاما) من جهاز الأمن الداخلي، وملازم أول/ مصعب يوسف أبو ليلة (28 عاما) من جهاز الاستخبارات العسكرية، وملازم/ جهاد محمد موسى (30 عاما) من جهاز الأمن الداخلي.

واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 13:15 من ظهر اليوم بلغ 390 إصابة موزعة على النحو التالي: (253 رصاص حي، و68 اختناق غاز، و28 شظايا، و41 ضربات غاز، وتوزعت الإصابات مناطقيا على النحو التالي: 76 شمال غزة، و134 غزة، و41 الوسطى، و86 خان يونس، و68 رفح).

واعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن مجموع ما تعاملت معه أطقم الإسعاف التابعة للجمعية حتى الساعة 12:00 من ظهر اليوم بلغ 147 إصابة، موزعة على النحو التالي: (93 رصاص حي- 10 استنشاق غاز- 15 شظايا- 29 ضربات غاز، توزعت على النحو التالي: 16 شمال غزة، و54 غزة، و17 الوسطى، و55 خانيونس، و5 رفح).

وهاجم الاحتلال فجر وصباح اليوم الاثنين، خيام مسيرات العودة وأشعل النيران فيها عبر طائرات مسيرة صغيرة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين.

و بدأ عشرات الاف من المواطنين بالتوافد الى مخيمات العودة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة فيما نجح متظاهرون في ازالة جزء كبير من السلك الشائك في رفح والبريج.

وقام الشبان باشعال بعض الاطارات قرب السياج الشائك.

ومنذ صباح اليوم بدات مساجد غزة تعلو بالتكبيرات وتدعو المواطنين للتوجه إلى الحدود.

ياتي ذلك في وقت يستعد فيه الجيش الإسرائيلي لسيناريو ميداني يتمثل في إمكانية اقتحام 100 ألف فلسطيني الحدود بين قطاع غزة وغلاف المستوطنات.

وبحسب الصحيفة، فإن التقديرات لدى الجيش بأنه ستكون هناك عمليات تسلل جماعي، مشيرةً إلى أن الجيش يرجح وجود نقاط مواجهة جديدة غير النقاط الخمس التي اعتاد عليها الجيش خلال الأسابيع السابقة.

وأشارت إلى أن الجيش حذر سكان القطاع من المشاركة في تلك المسيرات عبر منشورات ألقاها في القطاع.

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