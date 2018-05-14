طائرات إسرائيلية تغير على قطاع غزة

أغارت طائرات حربية إسرائيلية اليوم الإثنين على قطاع غزة بالتزامن مع مواجهات غير مسبوقة على الأطراف الحدودية شرق القطاع.

وذكرت مصادر فلسطينية أن غارات بعدة صواريخ استهدفت موقع تدريب يتبع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" في غزة وأراض زراعية في شمال القطاع.

ولم تسفر الغارات عن وقوع إصابات بحسب المصادر.

وأضافت المصادر أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدة قذائف على أطراف شمال وجنوب قطاع غزة.

يأتي ذلك فيما قتل 37 فلسطينيا وأصيب أكثر من 1600 اليوم في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل وفق مصادر فلسطينية.

وتتزامن تظاهرات اليوم مع إحياء الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية والاحتفال بنقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس.

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