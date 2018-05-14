بدء مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بدأت مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، اليوم الإثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي نقل سفارتها من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس.

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