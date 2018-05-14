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بدء مراسم نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

بدأت مراسم افتتاح السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، اليوم الإثنين، وذلك عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي نقل سفارتها من تل أبيب إلى ضاحية أرنونا المتاخمة لحي المندوب السامي في القدس.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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