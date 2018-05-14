كين يتحدى صلاح من جديد

تحدى الإنجليزي هاري كين، مهاجم توتنهام، الدولي المصري محمد صلاح نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول، بأن يكرر مستواه التهديفي الموسم المقبل كي يمكن اعتباره من العظماء، وذلك بعد أن سجل صلاح 32 هدفًا في «البريميرليج» هذا الموسم، لينفرد بالرقم القياسي كأفضل هداف في موسم واحد يتألف من 38 مباراة، في الوقت الذي احتل فيه كين المرتبة الثانية في قائمة الهدافين هذا الموسم برصيد 30 هدفًا، وذلك نقلًا عن موقع شبكة «سكاي سبورتس» اليوم الإثنين.

وتوج كين بهداف الدوري الإنجليزي في موسم 2015- 2016 برصيد 25 هدفًا، وكرر هذا الإنجاز الموسم الماضي برصيد 29 هدفًا، قبل أن يجرده صلاح من الحذاء الذهبي في موسمه الاستثنائي.

وفي هذا الصدد قال كين: "من الجيد أن تحظى بالمنافسة، هو أمر عظيم للبريميرليج أن يوجد به اثنان من اللاعبين قادران على تسجيل أكثر من 30 هدفًا في موسم واحد، وعلى المستوى الشخصي، كان الأمر عظيمًا أن أتطور عن العام الماضي بعدما سجلت 29 هدفًا، وسجلت هذا العام 30 هدفًا".

وأضاف كين "حظي صلاح بعام عظيم، ويستحق هذا التتويج بالحذاء الذهبي، وأتطلع للمنافسة من جديد معه العام المقبل، وبالنسبة لي يبقى الأمر الأهم هو المحافظة على نفس المستوى سنة بعد أخرى، فهذا هو عامي الرابع على التوالي الذي أنافس فيه على لقب الهداف، وسجلت هذا الموسم 30 هدفًا وأتطلع لتسجيل المزيد في العامين المقبلين".

وواصل كين تصريحاته قائلًا "أي لاعب يرغب في أن يقدم المستويات العالية بصورة ثابتة، فالثبات في المستوى هو العنصر الذي يفرق بين لاعب جيد وآخر عظيم، وتمكن صلاح من تقديم مستوى رائع هذا العام، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا الحفاظ على نفس المستوى العام المقبل".

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