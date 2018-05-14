ملائكة يخطفون الأضواء داخل البساط الأخضر.. آخرهم مكة محمد صلاح (صور)

لقيت مكة ابنة الدولي المصري محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني، والمحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، تشجيعات كبيرة من جماهير قلعة الأنفيلد، خطفت بها الأنظار العالمية، عقب نهاية مواجهة «الريدز» وضيفه برايتون أمس الأحد، والتي انتهت بفوز أبناء يورجن كلوب، برباعية نظيفة، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الفرعون المصري الهدف الأول في الدقيقة 25، ليصل لهدفه رقم 32 في الدوري الإنجليزي، ويفوز بلقب هداف البريمرليج هذا الموسم، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه هاري كين لاعب توتنهام.

وبعد انتهاء اللقاء بين الفريقين تم تكريم الفرعون المصري محمد صلاح علي ملعب الأنفيلد من قبل مسئولي النادي ووسط جماهيره، حيث تم منحه جوائز ودروع بمناسبة ما قدمه هذا الموسم من أداء ممتاز مع الريدز، وخلال التكريم نزلت مكة ابنة الفرعون المصري إلى أرضية الملعب، وبدأت في مداعبة الكرة وسط هتافات وتشجيعات كبيرة من الجماهير، وعندما انتزع صلاح الكرة من ابنته، مازحته الجماهير بإطلاق صفارات الاستهجان في لقطة طريفة، ما اضطر للاستجابة لمطالب لهم تاركا الكرة لمكة مجددا، والتي ظلت تركض بها داخل الملعب.

ويتمتع نجوم الكرة بالكثير من الشهرة والأضواء، ولكن في بعض الأحيان، يساهم أبناء هؤلاء النجوم في خطف الأضواء من أبائهم، لا سيما عندما يظهرون معهم داخل الساحرة المستديرة.

«التحرير» يستعرض في هذا التقرير، أبرز أبناء نجوم الكرة الذين ظهروا داخل الملاعب..

– البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني وابنه

– الأرجنتيني ليونيل ميسي وابنه

– الأوروجوياني لويس سواريز نجم برشلونة وابناه

– المدافع الإسباني جيرارد بيكيه نجم برشلونة وابنه

– الإنجليزي ثيو والكوت نجم آرسنال السابق وإيفرتون الحالي وابناه

– الهولندي آريين روبين نجم بايرن ميونخ وابناه

– الإسباني فرناندو توريس مهاجم أتلتيكو مدريد وابنته

– الويلزي آرون رامزي نجم آرسنال وأبناؤه

– الجزائري رياض محرز نجم ليستر سيتي وابناه

– المصري محمد النني لاعب آرسنال وابناه

– المصري أحمد حجازي نجم وست بروميتش وابنه

واختتم «مو صلاح» عام الأرقام القياسية في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بجائزة لاعب الموسم 2017-2018 من رابطة الدوري الإنجليزي، إضافة لجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في «البريميرليج» برصيد 32 هدفًا بفارق هدفين عن نجم توتنهام هاري كين، ليكون أول لاعب عربي يتوج بالجائزة التي انطلقت في موسم 1994- 1995، في إنجاز تاريخي لم يحققه أي لاعب على مدار تاريخ منافسات الدوري الأقوى في العالم.

«الفرعون المصري» البالغ عمره (25 عامًا) حصل على 35 جائزة حتى الآن خلال مسيرته مع الريدز التي بلغت 51 مباراة، وهم جائزة أفضل لاعب في إفريقيا «مرتين» من (كاف – بي بي سي) – جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي «3 مرات» من (رابطة اللاعبين المحترفين – رابطة النقاد – الشركة الراعية) – جائزة أفضل لاعب في ليفربول عن موسم 2017 – 2018 «مرتين» من (اللاعبين – الجماهير) – جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي «7 مرات» (4 من رابطة اللاعبين المحترفين – و3 من منظمي البريميرليج) – جائزة لاعب الشهر في ليفربول «7 مرات» – جائزة هدف الشهر في ليفربول «6 مرات» – جائزة هدف الجولة في دوري أبطال أوروبا «مرتين» – جائزة لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا «4 مرات» – جائزة أفضل لاعب عربي في 2017.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا