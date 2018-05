الاتحاد الأوروبى يدرج 5 شخصيات روسية جديدة إلى قائمة العقوبات

المتوسط:

أفاد مصدر دبلوماسي بأن الاتحاد الأوروبي أضاف خمس شخصيات روسية إلى قائمة عقوباته، “لانخراطهم في تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في القرم”.

وأوضح المصدر أن بروكسل أدرجت في هذه القائمة مسؤولين من اللجنتين المحليتين للانتخابات في القرم، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق أنه ينوي فرض قيود جديدة على “المسؤولين عن الإخلال بوحدة الأراضي الأوكرانية” حسب تصريحاته.

واعتبرت لجنتا الانتخابات في القرم هذه الخطوة غير بناءة وتدل على أن القيادة السياسية الأوروبية ليست قادرة على فهم الأحداث السياسية والحقوقية بشكل ملائم، مشيرة إلى أن كل إجراءات المسؤولين في لجنة الانتخابات المركزية في القرم تتطابق مع الدستور الروسي والمعايير الدولية.

وأجريت في 18 من مارس الانتخابات الرئاسية في عموم روسيا وشبه جزيرة القرم التي انضمت إلى روسيا الاتحادية سنة 2014 بموجب استفتاء شعبي.

