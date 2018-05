البيت الأبيض: حماس تتحمل مسؤولية القتلى الفلسطينيين فى غزة

المتوسط:

حمل البيت الأبيض حركة “حماس” كامل المسؤولية عن أعمال العنف التي اندلعت على الشريط الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل اليوم ردا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، راج شاه، في مؤتمر صحفي اليوم: “نحن على علم بتقارير عن الحصول العنف في غزة اليوم.. وتقع مسؤولية هذه الوفيات المأساوية على عاتق حماس. إن حماس تثير هذا التصرف بشكل متعمد وفج”.

وأضاف شاه أن العنف في غزة “هجوم دعائي بغيض” ولن يؤثر على خطة السلام، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل أكثر من 50 شخصا وإصابة أكثر من 2400 آخرين، برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت اليوم شرقي قطاع غزة أثناء مشاركتهم في “مسيرات العودة الكبرى”.

