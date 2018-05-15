رسميا.. عمرو وردة أفضل لاعب في اليونان

حصل الدولي المصري عمرو وردة، لاعب أتروميتوس اليوناني، بجائزة أفضل لاعب في اليونان، لموسم 2017 – 2018، المقدمة من قناة "nova sports".

عقب تتويجه بالجائزة قال ورده: "بالطبع.. في الوقت الحالي أستطيع أن أكون الأفضل من أي وقت مضى، إذا كان الفريق يساعدك، يمكنك أن تقدم أداءً رائعًا".

وعن وجهته المقبلة رد قائلا: "حلمي اللعب في الدوري الإنجليزي أو الإسباني في يوم ما، وإذا لم أحققه واستمريت في الدوري اليوناني، أعتقد أنها خطوة جيدة بالنسبة لي، وحققت موسمًا هو الأفضل في مسيرتي وسأعمل على أن يكون العام المقبل أفضل منه".

وكانت الجماهير اليونانية اختارت النجم وردة، أفضل لاعب أجنبى فى اليونان هذا الموسم، بعد المستويات الرائعة التى ظهر عليها مع ناديه، بعد إجراء موقع "sport24" اليونانى استطلاعا للرأى لاختيار أفضل لاعب أجنبى فى اليونان هذا الموسم، وحصل عمرو وردة نجم منتخب مصر على 26% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستطلاع.

ووصف الموقع عمرو وردة بـ"الساحر المصرى"، مشيرا إلى أن لاعب أتروميتوس نجح فى تكرار إنجاز زميله محمد صلاح هداف ليفربول الذى حصل على جائزة أفضل لاعب فى إنجلترا من جانب رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الإنجليز.

وانضم وردة لأتروميتوس بداية موسم 2017 – 2018، من باوك على سبيل الإعارة لمدة عام، حيث خاض معهم 28 مباراة في جميع المسابقات أحرز 11 هدفًا وصنع 7 أخرى.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا